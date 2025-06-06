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СГБ: Незаконно задержанные российскими оккупационными силами братья Тариэл и Леонид Тенадзе освобождены


06.06.2025   19:18


Незаконно задержанные российскими оккупационными силами на оккупированной территории у селаПлависмани Горийского муниципалитета братья Тариэл и Леонид Тенадзе освобождены из незаконного заключения и находятся на территории, контролируемой центральными властями. Об этом сообщает СГБ.

«В процессе освобождения Тариэла и Леонида Тенадзе из незаконного заключения активно использовался как механизм «горячей линии», действующий при участии Миссии наблюдателей ЕС (EUMM) в Грузии, так и все релевантные инструменты, имеющиеся в распоряжении центральных властей.

Центральные власти продолжают активную работу для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях.

Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», - говорится в информации.


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