

СГБ: Незаконно задержанные российскими оккупационными силами братья Тариэл и Леонид Тенадзе освобождены

06.06.2025 19:18





Незаконно задержанные российскими оккупационными силами на оккупированной территории у селаПлависмани Горийского муниципалитета братья Тариэл и Леонид Тенадзе освобождены из незаконного заключения и находятся на территории, контролируемой центральными властями. Об этом сообщает СГБ.



«В процессе освобождения Тариэла и Леонида Тенадзе из незаконного заключения активно использовался как механизм «горячей линии», действующий при участии Миссии наблюдателей ЕС (EUMM) в Грузии, так и все релевантные инструменты, имеющиеся в распоряжении центральных властей.



Центральные власти продолжают активную работу для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях.



Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе», - говорится в информации.





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