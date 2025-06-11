В Эргнети проходит очередная встреча в рамках МПРИ

11.06.2025 12:33





После двухмесячной паузы в Эргнети проходит 123-я встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). На встрече стороны обсуждают инциденты, произошедшие вдоль линии разделения, в том числе случаи незаконной «бордеризации» и незаконного задержания граждан.



С момента предыдущей встречи были зафиксированы случаи так называемой бордеризации в муниципалитетах Карели и Гори. Российские военные возобновили установку железных заборов и колючей проволоки. В настоящее время десять граждан Грузии незаконно удерживаются под стражей де-факто режимом оккупированного Цхинвали. За последние два месяца вдоль оккупационной линии были задержаны пять граждан Грузии.



«С момента предыдущей встречи зафиксировано пять случаев незаконного задержания и семь фактов незаконной так называемой бордеризации. На сегодняшний день десять граждан Грузии остаются в незаконном заключении в оккупированном Цхинвали. Главной темой сегодняшней встречи вновь станет освобождение наших граждан из заключения. Мы также обсудим все произошедшие инциденты. Процесс бордеризации затронул муниципалитеты Карели и Гори — Двани, Авлеви, Атоци и Гогети, а также Эргнети и Дици. В этих селах были установлены искусственные незаконные барьеры, а также проведены противопожарные канавы. В большинстве случаев речь идет о модернизации уже существующей, незаконно установленной инфраструктуры», – заявил заместитель директора аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





