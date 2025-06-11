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СГБ Грузии потребовал на встрече в Эргнети немедленного освобождения всех удерживаемых в Цхинвали граждан Грузии
11.06.2025 21:39
В селе Эргнети муниципалитета Гори состоялось 125-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), на котором подробно обсуждались все значимые инциденты, зафиксированные в оккупированном регионе и вдоль линии оккупации с периода предыдущего заседания.
Представитель Службы государственной безопасности Грузии вновь строго потребовали наказания виновных в убийстве Тамаза Гинтури.
Кроме того, особое внимание было уделено безусловному и немедленному освобождению всех лиц, содержащихся в незаконном заключении. Были строго осуждены факты незаконной так называемой бордеризации, выявленные в последнее время.
Предметом обсуждения также стали гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается местное коренное население, проживающее вблизи линии оккупации, в том числе проблемы, связанные со свободным перемещением, и возможности их решения.
Следующее заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты состоится 21 июля 2025 года.
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