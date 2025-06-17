Житель Чорчана: после установления блокпоста мы потеряли около 12 гектаров леса

17.06.2025 18:10





Житель села Чорчана Александр Ломидзе заявил, что после установления блокпоста в селе в августе 2019 года было потеряно около 12 гектаров леса. По его словам, местное население очень пострадало, поскольку там протекает река, и выше находились участки земли под пастбища, которые принадлежат деревне де-юре, а также лес.



Ломидзе утверждает, что этим лесом пользовались жители Чорчана до установления блокпоста.



«После установки блокпоста, они пришли — давайте назовем их русскими или кто они есть — и где-то на высоте полутора километров они, так сказать, подняли свои флаги. Флагов им не хватило, установили и блокпост. <…> Мы потеряли около 120 гектаров леса, коллективный лес нашей деревни, что произошло после установки этого блокпоста», — рассказал Ломидзе.



На вопрос о том, что, есть информация, что до этого факта оккупационные силы обозначали территорию в этом лесе, Ломидзе ответил, что у него нет таких сведений.



«Однако выше, где-то на границе Сачхерского и Хашурского районов, население нашего села раньше ездило собирать клекачку (ჯონჯოლი — ред.), оттуда, выше, еще есть осетинские села, и тех, кто приближается к границе, иногда забирают — но это было раньше. Непосредственно из нашей деревни или с их так называемой границы никого не забирали никогда», — добавил житель села Чорчана.



По его же словам с августа 2019 года не произошло никаких изменений, но к той территории, отметил он, опасно приближаться.



Напомним, лидер оппозиционной партии, экс-премьер-министр Георгий Гахария вызван на заседание комиссии 23 июня.



Прокуратура Грузии расследует факты саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранным организациям и организациям, находящимся под иностранным контролем, во враждебной деятельности и мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии.



Как поясняет прокуратура, в рамках продолжающегося расследования, среди прочего, предметом изучения является и действие (установление блок-поста — ред.), проведенная бывшим министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария вдоль линии оккупации в районе села Чорчана 24 августа 2019 года.



Источник: SOVA

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