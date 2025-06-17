Оккупанты устанавливают заграждение из колючей проволоки возле села Гогети – Давид Кацарава

17.06.2025 18:46





Основатель и лидер «Движения против оккупации» Давид Кацарава пишет, что российские оккупанты устанавливают заграждение из колючей проволоки у линии оккупации, в селе Гогети, муниципалитет Карели.



«Тем временем оккупанты тихо и мирно огораживают территорию вокруг села Гогети. Прямо сейчас оккупанты работают на полях села Гогети Карельского района.



Как вы думаете, есть ли поблизости хоть один полицейский? Как вы думаете, кто-то из властей доставляет оккупантам неудобства?



Нет.



Скоро будут упразднены и контрольно-пропускные пункты Чорчана, и русские создадут полный комфорт в процессе оккупации наших земель и воды», - пишет Кацарава.





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