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Оккупанты устанавливают заграждение из колючей проволоки возле села Гогети – Давид Кацарава


17.06.2025   18:46


Основатель и лидер «Движения против оккупации» Давид Кацарава пишет, что российские оккупанты устанавливают заграждение из колючей проволоки у линии оккупации, в селе Гогети, муниципалитет Карели.

«Тем временем оккупанты тихо и мирно огораживают территорию вокруг села Гогети. Прямо сейчас оккупанты работают на полях села Гогети Карельского района.

Как вы думаете, есть ли поблизости хоть один полицейский? Как вы думаете, кто-то из властей доставляет оккупантам неудобства?

Нет.

Скоро будут упразднены и контрольно-пропускные пункты Чорчана, и русские создадут полный комфорт в процессе оккупации наших земель и воды», - пишет Кацарава.


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