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Делегация турецкого парламента посетила цхинвальскую линию российской оккупации


26.06.2025   19:44


Председатель Комитета по безопасности и разведке Великого Национального Собрания Турецкой Республики Вейсал Тифоглу, находящийся с рабочим визитом в Грузии, вместе с сопровождающей его делегацией посетил линию оккупации в районе села Одзиси.

Вместе с турецкой парламентской делегацией на линии оккупации находился заместитель председателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гия Бенашвили.

Турецкие законодатели на информационном брифинге заслушали информацию об оккупационных действиях, осуществляемых Российской Федерацией в Грузии.

Гия Бенашвили рассказал турецким коллегам о выбранной Грузией мирной политике и отметил важность усиления международного давления на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении огня и международному праву.

В рамках визита в Грузию члены делегации Великого Национального Собрания Турецкой Республики встретились с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили и председателем комитета по обороне и безопасности Александром Табатадзе.

Информацию распространяет департамент по связям с общественностью и информации парламента Грузии.


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