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Делегация турецкого парламента посетила цхинвальскую линию российской оккупации
26.06.2025 19:44
Председатель Комитета по безопасности и разведке Великого Национального Собрания Турецкой Республики Вейсал Тифоглу, находящийся с рабочим визитом в Грузии, вместе с сопровождающей его делегацией посетил линию оккупации в районе села Одзиси.
Вместе с турецкой парламентской делегацией на линии оккупации находился заместитель председателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гия Бенашвили.
Турецкие законодатели на информационном брифинге заслушали информацию об оккупационных действиях, осуществляемых Российской Федерацией в Грузии.
Гия Бенашвили рассказал турецким коллегам о выбранной Грузией мирной политике и отметил важность усиления международного давления на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении огня и международному праву.
В рамках визита в Грузию члены делегации Великого Национального Собрания Турецкой Республики встретились с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили и председателем комитета по обороне и безопасности Александром Табатадзе.
Информацию распространяет департамент по связям с общественностью и информации парламента Грузии.
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