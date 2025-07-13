В Цхинвали заявили об обнаружении «запасов нефти» и намерены строить нефтеперерабатывающий завод

13.07.2025 14:51





В Цхинвали заявили, что в оккупированном регионе Грузии обнаружены запасы нефти, и теперь можно строить нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В каком объеме — пока не уточняется даже на уровне прогнозов.



Сообщается, что специалисты уже завершили первый этап работ по бурению и ремонту нефтяной скважины «Громское» (в селе Громи, ღრომი — ред.). Впереди — геофизические исследования — это второй этап работ (изучат горные породы вокруг скважины и ее техсостояние — ред.). Для этого ведутся переговоры с российскими компаниями, которые предоставляют услуги по геофизическому исследованию скважин.



С процессом на месте ознакомились де-факто премьер оккупированного региона Грузии Константин Джуссоев и де-факто глава минэкономики Сармат Котаев.



«Мы с полной уверенностью можем сказать, что в Южной Осетии можно начинать строительство нефтеперерабатывающего завода. В республике, а именно в селе Гром Цхинвальского района, есть нефть. Объемы ее запасов будут определены в ходе геофизических исследований», — отметил Чочиев.



26 апреля де-факто власти Цхинвальского региона подписали соглашение с АО «Руснефтегаз» о проведении геологоразведочных работ на месторождениях нефти.



По словам т.н. премьера, инвестор привлек спецтехнику на более чем 200 млн рублей. На месте работали специалисты из Западной Сибири (геологи, технологи, буровики).



Напомним, в сентябре 2024 года в селе Громи в оккупированном Цхинвальском регионе стартовали геолого-разведочные работы и разработка нефтяного месторождения «Громское». Тогда де-факто лидер Цхинвали Алан Гаглоев заявил, что этот шаг позволит создать новую отрасль экономики в оккупированном регионе.



Ранее отмечалось, что рентабельность добычи нефти можно определить во время оценочных работ — они позволят определить состав нефти, глубину ее залегания и объемы. А во время поисковых информации всего на 20-40%.



Добавим, что еще в 2024 году часть осетинских экспертов заявляла, что добыча нефти в оккупированном регионе Грузии (Южной Осетии) позволит решить ему не только проблему топливоснабжения, но и может привести к решению проблемы электроснабжения в отдаленных населенных пунктах Цхинвальского региона.



Источник: SOVA

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