В Эргнети проходит очередная встреча в рамках МПРИ

21.07.2025 13:24





В Эргнети проходит очередная встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ).



Как заявил заместитель директора аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе, основным вопросом на встрече станут незаконные задержания граждан Грузии. Стороны обсудят инциденты, произошедшие вдоль линии разграничения, в том числе факты незаконной «бордеризации».



По словам Антадзе, с момента предыдущей встречи оккупационный режим осуществил 11 фактов т.н бордеризации в муниципалитетах Карели и Гори, где российские военные установили металлические столбы и колючую проволоку, а также провели так называемые противопожарные траншеи. В настоящее время в незаконном заключении находятся 10 граждан Грузии.



«Основными вопросами обсуждения по-прежнему остаются незаконные задержания и случаи незаконной бордеризации. На сегодняшний день в незаконном заключении находятся 10 граждан Грузии. Мы ожидаем обновлённую информацию. Будет выдвинуто требование их безусловного освобождения, чтобы они могли вернуться к своим семьям. Также были обсуждены случаи незаконной бордеризации, имевшие место с момента последней встречи. Эти незаконные действия произошли в муниципалитетах Карели и Гори. Зафиксировано 11 случаев. Бордеризация была осуществлена на территории сёл Двани, Гогети, Тахтиздири и Авлеви муниципалитета Карели, а также на территории сёл Цителубани и Квеши муниципалитета Гори. Были установлены незаконные конструкции — металлические столбы, натянута колючая проволока, выкопаны так называемые противопожарные траншеи. Более подробная информация будет известна после завершения встречи», — заявил Ираклий Антадзе.







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