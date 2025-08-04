Памятник Сталину в Цхинвали восстановили за деньги родителей повредивших его подростков

04.08.2025 13:10





Памятник Сталину в оккупированном Цхинвали восстановили за деньги родителей повредивших его подростков, сообщает «Сапа».



Ранее школьники повредили нос и глаз статуи молотком. Известно, что на учете отдела по делам несовершеннолетних находится один из троих зачинщиков.



Напомним, в ночь с 21 на 22 июля трое подростков сначала обсуждали, как Иосиф Сталин повлиял на судьбу осетинского народа, а затем пришли к памятнику генералиссимуса и один из учеников молотком разбил лицо статуи.



Источник: SOVA

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