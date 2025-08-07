Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Германия призывает Россию выполнить обязательства по соглашению от 12 августа и 8 сентября 2008 года - посольство


07.08.2025   12:21


Германия призывает Россию полностью выполнить обязательства, предусмотренные соглашениями от 12 августа и 8 сентября 2008 года, - говорится в заявлении посольства Германии в Грузии.

Как отмечается в заявлении, Германия поддерживает национальный суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ.

«7 августа 2008 года начался вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Грузией. Сегодня мы вспоминаем тех, кто стал жертвой насилия и войны, а также думаем о тех, кто из-за войны стал беженцами.

Федеративная Республика Германия поддерживает национальный суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Одностороннее признание Российской Федерацией и другими государствами сепаратистских регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии неприемлемо. Германия призывает Россию полностью выполнить свои обязательства, предусмотренные соглашениями от 12 августа и 8 сентября 2008 года», - говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна