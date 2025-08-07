Германия призывает Россию выполнить обязательства по соглашению от 12 августа и 8 сентября 2008 года - посольство

07.08.2025 12:21





Германия призывает Россию полностью выполнить обязательства, предусмотренные соглашениями от 12 августа и 8 сентября 2008 года, - говорится в заявлении посольства Германии в Грузии.



Как отмечается в заявлении, Германия поддерживает национальный суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ.



«7 августа 2008 года начался вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Грузией. Сегодня мы вспоминаем тех, кто стал жертвой насилия и войны, а также думаем о тех, кто из-за войны стал беженцами.



Федеративная Республика Германия поддерживает национальный суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах. Одностороннее признание Российской Федерацией и другими государствами сепаратистских регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии неприемлемо. Германия призывает Россию полностью выполнить свои обязательства, предусмотренные соглашениями от 12 августа и 8 сентября 2008 года», - говорится в заявлении.





