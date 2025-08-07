Гаррет Уорд: Великобритания вновь призывает Россию уважать решение о прекращении огня

«Сегодня исполняется 17 лет с начала российско-грузинской войны 2008 года. Мы вспоминаем тех, кто погиб в этом конфликте, а также всех вынужденно перемещённых лиц, которым из-за российской агрессии пришлось покинуть свои дома», — заявил посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд в видеобращении, распространённом британским посольством.



По словам посла, Великобритания по-прежнему призывает Россию соблюдать соглашение о прекращении огня, подписанное в августе 2008 года.



«Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии остаётся неизменной. В этом августе исполнился год с начала моей деятельности в качестве посла Его Величества в Грузии. За это время я посетил село Эргнети, которое расположено у административной границы с Южной Осетией, а также мост через реку Ингури в направлении Абхазии. Мне выпала возможность пообщаться с людьми, пострадавшими от конфликта — с женщинами-послами мира, которые живут в сёлах вдоль административной границы, а также с молодёжью из Гальского региона. Я лично увидел, как последствия войны и разделённое общество сказываются на повседневной жизни людей.



Уже более 30 лет Великобритания сотрудничает с Грузией в вопросах мирного урегулирования конфликтов и предотвращения эскалации. Великобритания хочет видеть успешную, единую Грузию, которая может свободно выбирать своих партнёров в сфере безопасности. Нам жаль, когда правительство Грузии критикует усилия Европы, направленные на сдерживание российской агрессии в Украине и Европе в целом.



Великобритания готова к сотрудничеству с Грузией для укрепления общей евроатлантической безопасности. Именно этого заслуживает народ Грузии», — заявил посол.







