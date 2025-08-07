|
|
|
МИД Украины: Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии
07.08.2025 20:39
МИД Украины распространяет заявление, приуроченное к 17-й годовщине российско-грузинской войны. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в 2008 году Российская Федерация «грубо нарушила нормы международного права, совершив акт вооружённой агрессии против суверенного государства – Грузии».
«В результате этой агрессии около 20% территории Грузии оказались под незаконным контролем российских оккупационных сил. Более 200 тысяч граждан Грузии были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами в собственной стране. Это нападение стало первым масштабным проявлением новой имперской политики Кремля, которая ясно обозначила его стремление к силовому изменению границ и подрыву стабильности в регионе. Последующая агрессия против Украины стала прямым продолжением этой политики.
Сегодня гуманитарная ситуация на оккупированных Россией территориях Грузии ухудшается. Страна-агрессор не только ограничивает свободу передвижения в зоне оккупации, но и активно осуществляет незаконные задержания и тюремное заключение мирного населения этих регионов. Украина непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, решительно осуждает агрессивную политику Кремля и не признает т.н. «независимость» оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии – Грузии.
Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня 2008 года и отозвать признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии в качестве «независимых государств». Мы убеждены, что только консолидированными усилиями международного сообщества, неукоснительным соблюдением международного права и применением жестких санкций удастся заставить Россию покинуть оккупированные территории Украины и Грузии и привлечь российских военных преступников к всей строгости закона», — говорится в заявлении.
Прошло 17 лет с начала августовской войны, в ходе погибли 170 служащих Министерства обороны Грузии, 14 служащих Министерства внутренних дел и 224 мирных жителя. Общее число раненых и пострадавших гражданских лиц и военнослужащих – 2232 человека, в том числе 1045 военнослужащих.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна