Над Президентским дворцом и зданием администрации правительства Грузии был приспущен государственный флаг

08.08.2025 09:59





В честь 17-й годовщины российско-грузинской войны 2008 года над Президентским дворцом и зданием администрации правительства Грузии был приспущен государственный флаг в память о погибших.



Согласно распоряжению правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, в память о погибших в результате широкомасштабной военной интервенции, осуществлённой Россией на территории Грузии с целью незаконной оккупации Абхазии и Цхинвальского региона, государственные флаги приспущены на зданиях административных органов по всей территории страны.







