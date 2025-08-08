Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Над Президентским дворцом и зданием администрации правительства Грузии был приспущен государственный флаг


08.08.2025   09:59


В честь 17-й годовщины российско-грузинской войны 2008 года над Президентским дворцом и зданием администрации правительства Грузии был приспущен государственный флаг в память о погибших.

Согласно распоряжению правительства, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, в память о погибших в результате широкомасштабной военной интервенции, осуществлённой Россией на территории Грузии с целью незаконной оккупации Абхазии и Цхинвальского региона, государственные флаги приспущены на зданиях административных органов по всей территории страны.


