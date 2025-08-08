МИД Грузии распространяет заявление в связи с годовщиной августовской войны

Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление в связи с 17-й годовщиной августовской войны 2008 года.



В заявлении говорится, что «Грузия неуклонно осуществляет политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта в целях обеспечения деоккупации и мирного воссоединения страны».



«Прошло 17 лет с тех пор, как в августе 2008 года Россия осуществила полномасштабную военную агрессию против Грузии, которая повлекла оккупацию неотъемлемых регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.



Спустя 17 лет Россия отказывается от выполнения заключенного при посредничестве ЕС соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывода оккупационных войск с территории Грузии; она также продолжает предпринимать нарушающие международные нормы шаги, которые служат интеграции неотъемлемых регионов Грузии в политическую, экономическую, военную и социальную системы России. Особую обеспокоенность вызывают незаконные действия, предпринятые с этой целью в последнее время.



Кроме того, Россия препятствует неограниченному доступу на место международных организаций, развертыванию международных механизмов безопасности и препятствует возвращению в свои дома вынужденно перемещенных лиц и беженцев.



Этими действиями Россия нарушает фундаментальные нормы международного права, что подтверждается рядом решений Международного уголовного суда и Европейского суда по правам человека, принятых в 2021–2024 годах.



Грузия неуклонно проводит политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта для обеспечения деоккупации, мирного воссоединения и развития страны посредством использования дипломатических и правовых инструментов и в тесном сотрудничестве с международными партнерами. Правительство Грузии предпринимает шаги для обеспечения примирения и восстановления доверия между обществами, разделенными линией оккупации.



Грузия продолжает конструктивное участие в Женевских международных переговорах, главной целью которых является выполнение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного при посредничестве ЕС, и решение вопросов возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев. Особенно важно восстановление без каких-либо предварительных условий Механизма превенции инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в Гали и регулярное проведение этого механизма в Гали и Эргнети в соответствии с фундаментальными принципами.



Грузия ценит незыблемую поддержку международным сообществом суверенитета и территориальной целостности страны и его участие в процессе мирного урегулирования российско-грузинского конфликта.



Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию изменить незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнять обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии и не препятствовать возвращению вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома.



МИД отдает дань памяти бойцов и мирных жителей, героически погибших в войне 2008 года», - говорится в заявлении МИД Грузии.





