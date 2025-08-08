Правительство продолжает усилия по преодолению тяжелых последствий оккупации - аппарат Госминистра

08.08.2025 11:07





«Правительство продолжает прилагать усилия для преодоления тяжёлых последствий оккупации, используя все имеющиеся рычаги и сотрудничая с международными партнёрами», — говорится в заявлении Аппарата государственного министра по делам примирения и гражданского равноправия по случаю 17-й годовщины военной агрессии, осуществлённой Россией против Грузии в августе 2008 года.



Как отмечается в заявлении, Аппарат государственного министра высоко ценит непоколебимую поддержку международного сообщества в деле дальнейшего укрепления суверенитета и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах.



«Исполнилось 17 лет с тех пор, как в результате широкомасштабной военной агрессии против Грузии Российская Федерация нарушила международно признанные границы и территориальную целостность суверенного государства, что привело к незаконной оккупации неотъемлемых территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона.



Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия отдаёт дань памяти героям — воинам и гражданским лицам, погибшим в августовской войне 2008 года в борьбе за независимость и территориальную целостность Грузии, и выражает соболезнования их семьям, близким и всему грузинскому народу.



В грубом нарушении основных принципов международного права и соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, Российская Федерация до сих пор продолжает оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона; продолжаются грубые нарушения фундаментальных прав местного населения, включая этническую дискриминацию, установку колючей проволоки и других искусственных преград вдоль разделительных линий, ограничения на свободу передвижения, незаконные задержания граждан Грузии, запрет на получение образования на родном языке, ограничение доступа к собственности и другое. Лица, причастные к лишению жизни граждан Грузии — Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунaшвили, Ираклия Кварацхелия и Тамаза Гинтури, остаются безнаказанными. Вследствие нескольких волн этнических чисток, сотни тысяч беженцев и вынужденно перемещённых лиц до сих пор лишены возможности безопасного и достойного возвращения в свои дома. Наблюдательная миссия ЕС по-прежнему не имеет возможности полноценно выполнять свой мандат и осуществлять мониторинг на оккупированных территориях.



Кроме того, вызывает обеспокоенность расширение процесса создания военного, политического и общего социально-экономического пространства с целью усиления незаконного контроля над оккупированными регионами и искусственная изоляция местного населения, что, среди прочего, направлено против процесса растущих связей между народами и примирения.



Согласно ряду решений международных судов, Российская Федерация несёт полную ответственность за ситуацию и совершённые незаконные действия в Абхазии и Цхинвальском регионе. Правительство Грузии продолжает прилагать усилия для преодоления тяжёлых последствий оккупации, используя все доступные рычаги и в тесной, скоординированной работе с международными партнёрами.



Укрепление мира и мирное урегулирование конфликта не имеют альтернативы. В условиях ограниченного доступа к оккупированным регионам и тяжёлой правовой, гуманитарной и социально-экономической ситуации на местах, правительство Грузии твёрдо и неуклонно продолжает реализацию государственной политики примирения и вовлечённости. Наряду с деоккупацией, усилия направлены на укрепление доверия между членами искусственно разделённого общества, содействие диалогу и сотрудничеству по общим интересам, а также заботу о пострадавшем в результате конфликта населении и создание для него перспектив лучшего будущего.



Аппарат государственного министра высоко оценивает непоколебимую поддержку международного сообщества и продолжение консолидации усилий для дальнейшего укрепления суверенитета и территориальной целостности Грузии в её международно признанных границах, а также роль международных партнёров в мирном урегулировании конфликта, включая процессы примирения и восстановления доверия», — говорится в заявлении Аппарата государственного министра.







