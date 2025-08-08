Кобахидзе: кровавый режим Саакашвили развязал войну

08.08.2025 12:57





В 17-годовщину российско-грузинской войны грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил экс-президента Михаила Саакашвили и его правительство, находившееся во власти в 2008 году, в начале августовской войны. Саакашвили остался у власти благодаря фальсификации выборов, и «недемократический, кровавый режим Саакашвили развязал войну», заявил Кобахидзе:



«Кровавый режим Саакашвили развязал войну. Саакашвили удержался у власти благодаря фальсификации выборов, и недемократический, кровавый режим Саакашвили развязал Августовскую войну.



Сам режим Саакашвили подписал резолюцию Совета Европы, в которой чётко указано, что масштабные военные действия начались с бомбардировки Цхинвали режимом Саакашвили. 8 августа, в течение всего дня, Саакашвили и представители его кровавого режима заявляли о переходе в наступление и намерении восстановить конституционный порядок. В течение всего 8 августа, вплоть до объявления Медведевым начала операции, Саакашвили настаивал на намерении вернуть Цхинвали своими наступательными действиями.



Режим Саакашвили никогда не представлял Грузию. После 2008 года он не представлял Грузию, поскольку они установили кровавую диктатуру, удерживали власть мошенническим путём, поэтому в августе 2008 года режим Саакашвили не представлял Грузию.



Это была катастрофическая авантюра, предательство совершённое режимом Саакашвили в то время. Это было предательство, совершённое по заказу Глубинного государства. Каждый военный – герой, в отличие от вашего трусливого лидера, которым является Михаил Саакашвили», — заявил Кобахидзе.



Прошло 17 лет с начала августовской войны, в ходе погибли 170 служащих Министерства обороны Грузии, 14 служащих Министерства внутренних дел и 224 мирных жителя. Общее число раненых и пострадавших гражданских лиц и военнослужащих – 2232 человека, в том числе 1045 военнослужащих.





