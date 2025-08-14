|
Георгий Джинчарадзе возложил венок к Мемориалу героям, павшим за территориальную целостность Грузии
14.08.2025 13:33
В связи с трагическими событиями, произошедшими 14 августа 1992 года в Абхазии, председатель правительства Автономной Республики Абхазия Георгий Джинчарадзе вместе с председателем Верховного Совета Автономной Республики Абхазия Джемалом Гамахария возложил венок к мемориалу героев, погибших за территориальную целостность Грузии, и почтил их память.
По словам Георгия Джинчарадзе, 14 августа — один из самых тяжёлых и трагических дней в новейшей истории Грузии.
«14 августа — это один из самых тяжёлых и трагических дней в новейшей истории Грузии. Хочу отдать дань уважения нашим героям, самоотверженным бойцам, всем тем, кто ради нашей страны, ради свободы нашей Родины пожертвовал собой и посвятил свою жизнь нашей стране. Уверен, что благодаря прагматичной, последовательной и мирной политике правительства Грузии мы обязательно сможем жить в единой Грузии вместе с нашими абхазскими братьями», — заявил Георгий Джинчарадзе.
У мемориала героев, погибших за территориальную целостность Грузии, также присутствовали заместитель министра обороны Грузии Григол Георгадзе, заместитель командующего Силами обороны — начальник Генерального штаба, генерал-майор Джони Татунашвили, члены правительства Абхазии, депутаты Верховного Совета, ветераны абхазской войны и члены семей погибших.
