В оккупированном Арцеви задержали гражданина Грузии


19.08.2025   12:24


Сотрудники т.н. «отдела внутренних дел» оккупированного села Арцеви в Цхинвальском регионе задержали гражданина Грузии.

В де-факто МВД Цхинвали заявили, что задержанный «незаконно пересек государственную границу Южной Осетии».

Инцидент произошел вечером 18 августа в селе Арцеви.

Гражданин Грузии — мужчина 1992 года рождения.

«Его личность была установлена, после чего задержанного передали в КГБ РЮО», — пишут местные СМИ.

В СГБ Грузии этот факт на момент написания новости не комментировали.


