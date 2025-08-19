В оккупированном Арцеви задержали гражданина Грузии

Сотрудники т.н. «отдела внутренних дел» оккупированного села Арцеви в Цхинвальском регионе задержали гражданина Грузии.



В де-факто МВД Цхинвали заявили, что задержанный «незаконно пересек государственную границу Южной Осетии».



Инцидент произошел вечером 18 августа в селе Арцеви.



Гражданин Грузии — мужчина 1992 года рождения.



«Его личность была установлена, после чего задержанного передали в КГБ РЮО», — пишут местные СМИ.



В СГБ Грузии этот факт на момент написания новости не комментировали.





