|
|
|
В оккупированном Арцеви задержали гражданина Грузии
19.08.2025 12:24
Сотрудники т.н. «отдела внутренних дел» оккупированного села Арцеви в Цхинвальском регионе задержали гражданина Грузии.
В де-факто МВД Цхинвали заявили, что задержанный «незаконно пересек государственную границу Южной Осетии».
Инцидент произошел вечером 18 августа в селе Арцеви.
Гражданин Грузии — мужчина 1992 года рождения.
«Его личность была установлена, после чего задержанного передали в КГБ РЮО», — пишут местные СМИ.
В СГБ Грузии этот факт на момент написания новости не комментировали.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна