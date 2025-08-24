|
В школах и детсадах Цхинвальского региона будут поднимать флаг РФ
24.08.2025 15:21
оккупированном регионе Грузии.
«Во всех школах и детских садах республики должны быть установлены флагштоки для осетинского и российского триколоров», – заявил он.
Теперь т.н. мэрия Цхинвали и де-факто Минобразования должны «продумать установку» 2-х флагштоков во дворе каждого школьного и дошкольного учреждения.
«Учащихся Лицея собрали во дворе, они спели осетинскую песню, подняли флаг – это видео получило широкое распространение и положительные отклики в социальных сетях», — отметил Гаглоев.
Кроме того, де-факто лидер Цхинвали поручил сделать обязательным исполнение гимна оккупированного региона Грузии во всех школах.
Напомним, еще в сентябре 2023 года была озвучена инициатива, согласно которой еженедельно учебный процесс в школах Цхинвальского региона должен был начинаться по российской методичке — с исполнения «гимна», поднятия «государственного флага» и внеклассного предмета «Разговоры о важном», где (в России) обсуждаются такие темы, как: «Наша страна – Россия», «Традиционные семейные ценности», «День народного единства» и другие.
Источник:
