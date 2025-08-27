|
С 2008 года EUMM осуществила более 90 000 патрулирований в Грузии
27.08.2025 11:19
Верность Евросоюза в отношении мира и безопасности в Грузии: это не просто слова, - об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук пишет представительство Евросоюза в Грузии.
По пояснению представительства, патрулирование миссии наблюдателей Евросоюза (EUMM) обеспечивает безопасность и стабильность вдоль административных пограничных линий.
«С 2008 года миссия наблюдателей Евросоюза (EUMM) осуществила более 90 000 патрулирований, что обеспечивает безопасность и стабильность вдоль административных пограничных линий.
Указанная миссия, укомплектованная 220 наблюдателями из стран-членов Евросоюза, является ощутимым проявлением верности в отношении территориальной целостности Грузии»,- говорится в заявлении представительства Евросоюза в Грузии.
