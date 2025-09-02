Следственная комиссия: Территориальная целостность Грузии была нарушена в 2019 году решением Георгия Гахария

02.09.2025 15:56





«Работа Следственной комиссии выявила, что в период после августовской войны 2008 года территориальная целостность Грузии была нарушена в 2019 году решением министра внутренних дел Георгия Гахария, принятым в одностороннем порядке, о строительстве контрольно-пропускного пункта в селе Чорчана», — говорится в заключении временной следственной комиссии, представленном парламенту председателем комиссии Теей Цулукиани.



Согласно заключению, установленные следственной комиссией факты по вопросу строительства контрольно-пропускного пункта Чорчана в совокупности поднимают ряд правомерных вопросов относительно того, имела ли место в Грузии попытка искусственного поджога, как это произошло в 2008 году, и какую роль в развитии событий сыграли сам бывший министр внутренних дел Георгий Гахария, а также руководитель аппарата Совета национальной безопасности Кахабер Кемоклидзе, который до июля 2019 года возглавлял Информационно-аналитический департамент Службы государственной безопасности и на протяжении многих лет являлся основным переговорщиком от имени центральных властей на заседаниях Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.



«Также необходимо обратить внимание на роль Давида Кацарава («Антиоккупационное движение — Сила в единстве»), деятельность которого связана с многочисленными провокациями и случаями противостояния с местным населением в данном географическом районе (села Чорчана, Атоци, Абано)», — говорится в заключении парламентской следственной комиссии.







