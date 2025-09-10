Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
СГБ: Тенгиз Корашвили, незаконно задержанный оккупационными войсками находится на свободе


10.09.2025   19:13


Задержанный российскими военными близ села Хурвалети гражданин Грузии Тенгиз Корашвили находится на свободе и перешел на территорию подконтрольную официальному Тбилиси, сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

«Тенгиз Корашвили, незаконно задержанный оккупационными войсками близ села Хурвалети Горийского муниципалитета 19 мая текущего года, находится на свободе и находится на территории, контролируемой центральными властями.

Мы продолжаем активно работать по освобождению всех граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях», — говорится в заявлении СБУ.


