СГБ: Тенгиз Корашвили, незаконно задержанный оккупационными войсками находится на свободе

10.09.2025 19:13





Задержанный российскими военными близ села Хурвалети гражданин Грузии Тенгиз Корашвили находится на свободе и перешел на территорию подконтрольную официальному Тбилиси, сообщает Служба государственной безопасности Грузии.



«Тенгиз Корашвили, незаконно задержанный оккупационными войсками близ села Хурвалети Горийского муниципалитета 19 мая текущего года, находится на свободе и находится на территории, контролируемой центральными властями.



Мы продолжаем активно работать по освобождению всех граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях», — говорится в заявлении СБУ.





