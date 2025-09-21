В школах Цхинвальского региона появится «советник по воспитательной работе» — ставку «оплатит» президент РФ

В школах Цхинвальского региона появится новая должность — «советник по воспитательной работе» — деньги на ставку выделят из личного резерва президента РФ Владимира Путина.



Соответствующее распоряжение российский президент уже подписал, сообщил на встрече с учителями в Цхинвали замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко.



Советник по воспитательной работе ежемесячно будет получать 40 тысяч рублей (более 1200 лари/до 500$). Какие коррективы в воспитании жителей оккупированного региона Грузии будет вносить новое лицо в школах — не уточняется.



Однако судя по тому, что в школах Цхинвальского региона еще в сентябре 2023 года была озвучена инициатива, согласно которой учебный процесс в школах Цхинвальского региона должен начинаться по российской методичке — с исполнения «гимна», поднятия «государственного флага» и внеклассного предмета «Разговоры о важном», где (в России) обсуждаются такие темы, как: «Наша страна – Россия», «Традиционные семейные ценности», «День народного единства» и другие, — можно предположить, какие указания могут направляться от российских кураторов де-факто властей.



Из резерва российского президента России по 5 тысяч рублей (более 161 лари/до 60$) дополнительно будут платить учителям осетинского и русского языков.



«Полноценное финансирование» начнется с января 2026 года.



Источник: SOVA

