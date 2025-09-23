Жителям, проживающим вдоль разделительной линии, будет оказана финансовая помощь в зимний

«В приграничных с разделительной линией сёлах состоялось 29-е заседание Временной правительственной комиссии по реагированию на потребности населения, пострадавшего от конфликта. Заседание открыли председатель комиссии – министр регионального развития Каха Гуледани и сопредседатель – государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани.



По информации аппарата государственного министра, на заседании было принято решение оказать финансовую помощь жителям пострадавших сёл, расположенных вдоль разделительной линии, для обеспечения отопления в зимний период, а также продолжить финансирование студентов на 2025–2026 учебный год. Кроме того, комиссия заслушала отчёт о деятельности за 2024 год в части реагирования на потребности населения, проживающего вблизи разделительной линии.



На встрече министр регионального развития Каха Гуледани подчеркнул важность своевременного и эффективного реагирования на потребности жителей приграничных сёл. Государственный министр Тея Ахвледиани заявила, что забота именно о проживающем вблизи разделительных линий и пострадавшем от конфликта населении является одним из важнейших приоритетов политики примирения и вовлечённости, и отметила значимость поддержки местных жителей и усилий комиссии в этом направлении.



По словам Теи Ахвледиани, социально-экономическое развитие этих сёл является также сильным политическим посланием для населения, проживающего в оккупированных регионах, как наглядное проявление ориентированной на человека политики правительства Грузии.



«Для правительства Грузии приоритетом остаётся поддержка проживающих в сёлах вдоль разделительной линии людей, пострадавших от конфликта, а также содействие большему развитию и укреплению регионов в целом. Поэтому важно, что отныне межведомственную правительственную комиссию совместно с аппаратом государственного министра будет возглавлять и недавно созданное Министерство регионального развития. На сегодняшнем заседании, наряду с подведением итогов деятельности комиссии, мы рассмотрели потребности жителей, проживающих у линии оккупации, и пути их дальнейшего решения. Также были приняты важные решения: о финансовой помощи для обеспечения отопления в зимний период для сёл у разделительной линии и о финансировании высшего образования для студентов на 2025–2026 годы», – заявила госминистр Тея Ахвледиани.





