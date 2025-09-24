Посол Франции Оливье Курто прибыл на демаркационную линию в Одзиси

24.09.2025 13:46





Вчера французская команда вместе с EUMMGeorgia отправилась в район Одзиcи, к линии демаркационной линии. Об этом сообщает посольство Франции в Грузии в социальной сети.



Как отмечает посольство, Мониторинговая миссия Евросоюза олицетворяет давнюю приверженность Европы безопасности Грузии.



«Большое спасибо генералу Бугани и всей миссии за приём. Мониторинговая миссия ЕС олицетворяет давнюю приверженность Европы безопасности Грузии. Этот визит стал возможностью ещё раз подтвердить твёрдую поддержку Францией территориальной целостности Грузии», — говорится в сообщении посольства в соцсети.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





