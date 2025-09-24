Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Франции Оливье Курто прибыл на демаркационную линию в Одзиси


24.09.2025   13:46


Вчера французская команда вместе с EUMMGeorgia отправилась в район Одзиcи, к линии демаркационной линии. Об этом сообщает посольство Франции в Грузии в социальной сети.

Как отмечает посольство, Мониторинговая миссия Евросоюза олицетворяет давнюю приверженность Европы безопасности Грузии.

«Большое спасибо генералу Бугани и всей миссии за приём. Мониторинговая миссия ЕС олицетворяет давнюю приверженность Европы безопасности Грузии. Этот визит стал возможностью ещё раз подтвердить твёрдую поддержку Францией территориальной целостности Грузии», — говорится в сообщении посольства в соцсети.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна