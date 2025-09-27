|
Несовершеннолетние, задержанные российскими оккупантами в районе села Тамарашени, уже освобождены
27.09.2025 21:07
По имеющейся информации, задержанные российскими оккупантами в районе села Тамарашени несовершеннолетние уже освобождены.
Служба государственной безопасности Грузии подтвердила эту информацию Первому каналу.
«Дети находятся у нас и они в безопасности», — заявили в СГБ.
На данный момент родители пока не видели своих детей, хотя, по данным «ТВ Пирвели», Служба государственной безопасности уже сообщила родителям о местонахождении освобожденных детей.
По данным телеканала, около часа назад оккупационные войска похитили пятерых несовершеннолетних из села Тамарашени Карельского муниципалитета.
Как заявил Бесо Сидамонидзе, отец одного из похищенных, в эфире телеканала «Пирвели», дети находятся на территории, контролируемой центральным правительством Грузии, и что полиция доставила их в Гори. По его словам, возраст похищенных не превышал 10 лет.
«Нам позвонили из полиции и сообщили, что детей везут в Горийское отделение полиции. Спасибо всем, кто способствовал этому [освобождению детей из плена] и вернул их нам», — сказал Сидамонидзе.
