В Эргнети прошла 127-я встреча МПРИ

29.09.2025 18:31





В селе Эргнети муниципалитета Гори состоялось 127-е заседание механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ).



СГБ Грузии отмечает, что были обсуждены все важные инциденты, зафиксированные в оккупированном Цхинвальском регионе и вдоль линии оккупации со времени предыдущего заседания.





Грузинская сторона решительно потребовала наказать представителя/представителей оккупационных сил РФ, виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури.



«Представители центральной власти принципиально подняли вопрос об освобождении всех лиц, незаконно содержащихся под стражей, а также осудили незаконную деятельность, осуществляемую вблизи линии оккупации, факты бордеризации.



На встрече обсуждались гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается местное население, проживающее у линии оккупации, и возможности их решения.



Особое внимание было уделено вопросу свободного передвижения», — читаем в заявлении ведомства.



128-е заседание МПРИ состоится 18 ноября.







Напомним, Служба госбезопасности Грузии в 2023 году сообщила, что в окрестностях села Кирбали Горийского муниципалитета 6 ноября убит один гражданин Грузии Тамаз Гинтури, еще один, Леван Дотиашвили, был задержан российскими оккупационными силами.



МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям 109 и 143 УК Грузии, что подразумевает совершение умышленного убийства и незаконное лишение свободы.



Лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава сообщил, что инцидент произошел у храма Ломиси, который расположен недалеко от села Кирбали.



В де-факто КГБ Цхинвали рассказали свою «версию» инцидента.



По требованию центральных властей Грузии в Эргнети прошла техническая встреча. По итогам совещания с представителями Цхинвали замглавы аналитического отдела СГБ Грузии Ираклий Антадзе подчеркнул, что позиция центральных властей Грузии в связи с фактом убийства, произошедшим у села Кирбали, «непримирима». Тбилиси требует наказать виновных за убийство Тамаза Гинтури и освободить незаконно задержанного Левана Дотиашвили.



Антадзе заявил, что власти Грузии находятся на постоянной связи с международными партнерами, проинформированы сопредседатели Женевских дискуссий.



Отметим, что представитель Цхинвали на технической встрече в Эргнети 6 ноября Егор Кочиев покинул встречу «без комментариев».



Европарламент осудил убийство Тамаза Гинтури российскими оккупационными силами 6 ноября у села Кирбали принятием резолюции. Документ, инициатором которой является евродепутат Анна Фотыга, поддержали 495 членов Европарламента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





