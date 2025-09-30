«Гахария за Грузию» требует подробностей встречи в Эргнети по вопросу поста в Чорчана

Один из лидеров партии «Гахария за Грузию» Бердия Сичинава заявил, что в селе Чорчана лидер оппозиционной силы Георгий Гахария защищал грузинскую землю, а дело против него по обустройству блокпоста в этом селе — «сшито» и предусматривает 20 лет лишения свобды.



Таким решением «Грузинская мечта», отметил он, наносит непоправимый вред территориальной целостности Грузии, действуя в интересах Цхинвали.



То, что решение Гахария названо преступлением, дает де-факто властям юридические основания и надежду на демонтаж поста в Чорчана и взятие под свой контроль этой части территории Грузии.



«После встречи (в селе Эргнети — ред), проведенной в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (МПРИ — ред.), глава делегации цхинвальского оккупационного режима Егор Кочиев сделал тревожное заявление — в частности, он заявил, что следствие по вопросу поста в Чорчана дает правовые основания и серьезную надежду на его демонтаж и взятие под свой контроль этой части грузинской земли, которую они уже называют территорией т. н. Южной Осетии.



В очередной раз подтверждается простая истина о том, что в Чорчана Георгий Гахария защищал грузинскую землю, сшитым же против него делом, предусматривающим 20 лет заключения, «Мечта» наносит непоправимый вред нашей территориальной целостности и действует в интересах цхинвальского оккупационного режима», — заявил политик.



Сичинава потребовал «конкретных разъяснений» от властей, чтобы общественность Грузии детально была проинформирована о встрече по вопросу поста в Чорчана, о претензиях Цхинвали и позицией грузинской стороны на встрече в Эргнети, которая состоялась 29 сентября.







Прокуратура Грузии расследует факты саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранным организациям и организациям, находящимся под иностранным контролем, во враждебной деятельности и мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии.



Как поясняет прокуратура, в рамках продолжающегося расследования, среди прочего, предметом изучения является и действие (установление блок-поста — ред.), проведенная бывшим министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария вдоль линии оккупации в районе села Чорчана 24 августа 2019 года.



