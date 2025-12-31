|
Тамара Меаракишвили освобождена из цхинвальской тюрьмы
31.12.2025 16:08
Гражданка Грузии Тамар Меаракишвили, задержанная оккупационным режимом в Цхинвали, освобождена.
Информацию подтверждают в Службе государственной безопасности.
Тамар Меаракишвили была задержана 23 декабря по обвинению в «шпионаже».
По информации цхинвальских источников, Меаракишвили была выдворена за пределы оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии.
24 декабря так называемый суд оккупированного Цхинвали избрал в отношении Тамар Меаракишвили меру пресечения в виде двухмесячного заключения.
