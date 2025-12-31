Тамара Меаракишвили освобождена из цхинвальской тюрьмы

31.12.2025 16:08





Гражданка Грузии Тамар Меаракишвили, задержанная оккупационным режимом в Цхинвали, освобождена.



Информацию подтверждают в Службе государственной безопасности.



Тамар Меаракишвили была задержана 23 декабря по обвинению в «шпионаже».



По информации цхинвальских источников, Меаракишвили была выдворена за пределы оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии.



24 декабря так называемый суд оккупированного Цхинвали избрал в отношении Тамар Меаракишвили меру пресечения в виде двухмесячного заключения.







