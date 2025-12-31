Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Тамара Меаракишвили освобождена из цхинвальской тюрьмы


31.12.2025   16:08


Гражданка Грузии Тамар Меаракишвили, задержанная оккупационным режимом в Цхинвали, освобождена.

Информацию подтверждают в Службе государственной безопасности.

Тамар Меаракишвили была задержана 23 декабря по обвинению в «шпионаже».

По информации цхинвальских источников, Меаракишвили была выдворена за пределы оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии.

24 декабря так называемый суд оккупированного Цхинвали избрал в отношении Тамар Меаракишвили меру пресечения в виде двухмесячного заключения.


