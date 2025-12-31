Каладзе: Новогодний гала-концерт пройдет в телевизионном формате

«Новогодний гала-концерт пройдет в телевизионном формате, и зрители увидят его сегодня ночью», – об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в видеообращении, распространённом в соцсети.



По его словам, гала-концерт, с одной стороны, является подарком для населения, а с другой — поддержкой грузинских музыкантов.



«В этом году новогодний гала-концерт пройдет в телевизионном формате, и зрители увидят его сегодня ночью. С одной стороны, гала-концерт — это подарок для населения, с другой — поддержка и помощь грузинским музыкантам, певцам. Думаю, излишне объяснять, почему он проводится в телевизионном формате. В эти праздничные минуты не буду утомлять вас тяжёлыми темами и скажу лишь одно: так поступает ответственная власть, которая старается оградить людей от буллинга и оскорблений, что мы не раз видели, в том числе и в адрес тех же музыкантов», — заявил Каха Каладзе.



Мэр столицы также отметил, что в новогоднюю ночь работа общественного транспорта будет продлена: как метро, так и автобусы будут бесплатно обслуживать население с 00:00 до 03:00 1 января. Кроме того, в продлённом режиме будет работать канатная дорога Рике — Нарикала.







