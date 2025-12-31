Уоррен Баффетт уходит в отставку

Сегодня легендарный инвестор Уоррен Баффетт официально покидает должность генерального директора холдинга. Операционное руководство компанией переходит к Грегори Абелю, который будет отвечать за повседневное управление конгломератом, пишет The Economic Times (перевод — сайт Charter97.org).



Для рынков и инвесторов это символический момент. Berkshire Hathaway впервые за десятилетия начинает новый день без прямого участия «Оракула из Омахи» в принятии ключевых решений. Именно Баффет превратил компанию из небольшой текстильной фабрики в одного из крупнейших финансово-промышленных гигантов мира с активами в страховании, энергетике, транспорте и инвестициях.



Перед новым руководством стоят серьезные вызовы — от эффективного распределения капитала до сохранения уникальной корпоративной культуры и системы управления, выстроенной Баффетом. Аналитики отмечают, что философия долгосрочного инвестирования, терпения и рациональности, заложенная Баффетом, по-прежнему будет определять стратегию Berkshire.



Сам Баффет неоднократно подчеркивал, что уходит спокойно, продолжая верить в будущее компании. Однако его личное влияние, харизма и репутация, формировавшие доверие инвесторов десятилетиями, становятся частью истории. Теперь рынку предстоит ответить на главный вопрос: сможет ли Berkshire Hathaway сохранить свое величие без своего создателя.





