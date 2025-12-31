Каладзе: 2025 год был полон вызовов, сопротивления, но мы получили лучший Тбилиси

31.12.2025 16:07





Уходит 2025 год, который был полон вызовов, сопротивления, но главное то, что уходящий год оставляет нам намного лучший Тбилиси, более озелененный город, с улучшенной инфраструктурой, с большим количеством реабилитированных улиц, обновленными скверами и садами, - указанное заявление с своем предновогоднем обращении сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Он поздравил население с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелал всем благополучия.



В своем видео-обращении, размещенном в социальной сети, мэр подчеркнул, что, несмотря на то, что в 2025 году было много вызовов, в течение уходящего года было осуществлено много важных проектов.



«Сегодня 31 декабря. Уходит 2025 год, который был полон вызовов, сопротивления, но главное то, что уходящий год оставляет нам намного лучший Тбилиси, более озелененный город, с улучшенной инфраструктурой, с большим количеством реабилитированных улиц, обновленными скверами и садами, большей помощью и участием в отношении горожан. Тбилиси справедливо гордится своей историей, культурой, выдающейся архитектурой, однако главная его изюминка и достоинство – это проживающие здесь люди, люди, которые создают реальность нашего города. Таким образом, все проекты, все реформы или решения, которые мы реализовали, служат благополучию тбилисцев, созданию лучшей жилищной среды для них», - заявил Каладзе.



По словам мэра, 2026 год будет еще интереснее, так как мэрией муниципалитета запланировано осуществление большого числа крупных проектов.



«Работа, которую провел муниципалитет в текущем году, смело могу сказать, является основанием для того, чтобы 2026 год стал для Тбилиси намного успешнее. Мы много говорили о реализованных проектах, но, несмотря на это, перед нами много вызовов. Мы готовы в течение 24 часов, не жалея сил, служить городу. 2026 год будет еще более интересным для столицы. Нами запланировано осуществления довольно масштабных проектов, с которыми мы поэтапно ознакомим общественность», - отметил Каладзе.



Здесь же он в очередной раз поблагодарил общество за оказанное ему доверие и поддержку.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





