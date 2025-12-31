Зураб Джапаридзе внесет залог, назначенный судом

31.12.2025 16:21





Лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб «Гирчи» Джапаридзе заявил, что заплатит залог, назначенный ему судом. Об этом Зураб Джапаридзе написал в социальной сети. В публикации он объясняет, почему принял решение выплатить залог.



«Существует традиция новогодних поздравлений, и я тоже писал такие тексты, однако в этот раз одним лишь поздравлением не обойдётся — мне есть сказать кое-что ещё.



Уже неделю главной темой вокруг меня является вопрос, заплачу ли я залог. И уже неделю я всем отвечаю, что решу ближе к концу. Я понял, что это неправильный ответ. Нельзя держать людей в таком напряжении.



Прежде всего, спасибо всем, кто мне писал, кто меня видел, кто говорил со мной на Руставели, всем, кто давал мне советы. Отдельное спасибо Звиаду Цецхладзе. То, что ты находишь для меня время и выходишь на связь из тюрьмы, — я даже не знаю, как за это можно отблагодарить.



Я всегда говорил, что вопрос залога для меня является личным и ничто не могло заставить меня рассматривать его с точки зрения политической целесообразности. Когда режим вынуждает тебя сделать что-то исключительно с целью сломать тебя и в случае неподчинения угрожает тюрьмой, для меня это выходит за рамки »политически правильно/неправильно» и становится личным делом. Это не вопрос сотрудничества или несотрудничества с режимом. Для меня главное — не принять такое решение, которое лишит меня сна по ночам и сделает меня нефункциональным. Всё остальное вторично.



Я заплачу этот залог. Но не по тем аргументам, которые я слышал в последние дни. И хочу объяснить свою мотивацию.



Во-первых, я считаю, что вероятность моего повторного заключения очень высока, но я не верю, что это зависит от того, заплачу ли я залог. Я не остановлюсь. Я никуда не уеду из этой страны. И именно это станет причиной моего ареста. На данном этапе мне предпочтительнее, чтобы меня арестовали за что-то более значимое, чем неуплата залога.



Во-вторых, моя упрямство за эти годы стало, с одной стороны, моей слабостью, а с другой — оружием в руках режима. Это упрямство часто делает меня чрезмерно предсказуемым, чем режим и пользуется. Я этого не осознавал, но друг помог мне это понять. Полностью избавиться от этого я не смогу, но там, где смогу, постараюсь не позволять использовать эту мою черту против меня самого.



И третье, и главное для меня — от этого моего решения зависит не только моё ближайшее будущее. От того, что я решу, зависит и судьба близких мне людей, их семей и детей. Я не хочу своим решением ограничивать чьё-то пространство для действий. Тем более людей, которых я знаю, с которыми близок и чьи семьи и детей я знаю. Я не хочу брать на себя такую ответственность. Я не смогу из-за этого спать по ночам.



Поэтому я заплачу этот залог. И говорю об этом сейчас, чтобы этот вопрос не омрачил Новый год ни в моей семье, ни в семьях людей, которые вместе со мной находятся в общей борьбе.



Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Не знаю, каким он будет, но всегда помните: мы — большинство; всегда помните, что они боятся; всегда помните, что этот ад не наш; всегда помните, что наша мораль — в завещании Автандила; всегда помните, что только от нас зависит, потерпим мы поражение или нет; и всегда помните, что несмотря на трудности и жертвы, наша победа неизбежна», — пишет Зураб Джапаридзе.



Тбилисский городской суд 22 декабря по делу о саботаже избрал в отношении Зураба «Гирчи» Джапаридзе меру пресечения в виде залога в размере 30 тысяч лари без заключения под стражу. Кроме того, у Джапаридзе были изъяты удостоверение личности и паспорт.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





