|
|
|
Производство табака в Грузии стало лицензируемой деятельностью
01.01.2025 12:57
Производство табака в Грузии стало лицензируемой деятельностью – с 1 января 2025 года вступили в силу нормы, с учетом которых компании-производители должны будут удовлетворять лицензионным стандартам, а за нарушение условий будут налагаться штрафы.
С нового года производство табака без лицензии будет караться штрафом в размере 10 000 лари.
В случае повторения данного нарушения размер штрафа составит 50 000 лари.
Производство табака с нарушением условий лицензии предусматривает штраф в размере 5000 лари.
В июле 2024 года парламент в ускоренном порядке рассмотрел и утвердил законодательные изменения, согласно которым, производство табачных изделий в Грузии стало лицензируемой деятельностью. Ставка лицензионного сбора составляет 50 000 лари.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна