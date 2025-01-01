

Производство табака в Грузии стало лицензируемой деятельностью

01.01.2025 12:57





Производство табака в Грузии стало лицензируемой деятельностью – с 1 января 2025 года вступили в силу нормы, с учетом которых компании-производители должны будут удовлетворять лицензионным стандартам, а за нарушение условий будут налагаться штрафы.



С нового года производство табака без лицензии будет караться штрафом в размере 10 000 лари.



В случае повторения данного нарушения размер штрафа составит 50 000 лари.



Производство табака с нарушением условий лицензии предусматривает штраф в размере 5000 лари.



В июле 2024 года парламент в ускоренном порядке рассмотрел и утвердил законодательные изменения, согласно которым, производство табачных изделий в Грузии стало лицензируемой деятельностью. Ставка лицензионного сбора составляет 50 000 лари.





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