

С сегодняшнего дня ограничения движения в часы пик в Тбилиси касаются и машин дистрибуции

01.01.2025 23:41





С сегодняшнего дня, в границах Тбилиси, с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00 ограничение движения, наряду с прочим крупногабаритным транспортом, коснется и автомашин дистрибуции.



Как отметил 25 декабря на заседании правительства тбилисского муниципалитета мэр Тбилиси Каха Каладзе, до этого дистрибьюторам предоставлялся определенный срок, с 1 января же ограничения коснутся и транспортных средств данной категории.



По его словам, эта регуляция предусматривает ограничение на дистрибуцию транспортными средствами категорий N2 и N3 и не касается транспортных средств категории М2.



«Еще раз подчеркиваем, что ограничение действует только с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00, когда в столице большие транспортные потоки, и в остальное время суток ограничений нет и никаких новых ограничений вводить не планируется», - сказал мэр Тбилиси.





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