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С 1 января пенсии увеличились на 35 лари, а зарплаты депутатов в 2,5 раза
02.01.2025 15:09
С 1 января, пенсии увеличились на 35 лари, изменение коснется как лиц в возрасте до 70 лет, которые будут получать 350 лари, так и лиц старше 70 лет, пенсия которых составит 450 лари.
В силу вошло еще одно изменение – в соответствии с поправками, внесенными в регламент парламента, зарплата рядового депутата увеличилась в 2,5 раза и составила 11 тысяч лари.
По подсчетам грузинской службы «Радио Свобода», зарплата рядового депутата выросла с 4624 до 11680 лари, а зарплата председателя парламента — с 6740 до 14600 лари.
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