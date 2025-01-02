

С 1 января пенсии увеличились на 35 лари, а зарплаты депутатов в 2,5 раза

02.01.2025 15:09





С 1 января, пенсии увеличились на 35 лари, изменение коснется как лиц в возрасте до 70 лет, которые будут получать 350 лари, так и лиц старше 70 лет, пенсия которых составит 450 лари.



В силу вошло еще одно изменение – в соответствии с поправками, внесенными в регламент парламента, зарплата рядового депутата увеличилась в 2,5 раза и составила 11 тысяч лари.



По подсчетам грузинской службы «Радио Свобода», зарплата рядового депутата выросла с 4624 до 11680 лари, а зарплата председателя парламента — с 6740 до 14600 лари.





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