

Компании «Амбассадор Батуми Айленд» разрешили добывать гравий без лицензии

04.01.2025 19:18





В целях обустройства искусственных полуостровов и островов в Батуми ООО «Амбассадор Батуми Айленд» в очередной раз было освобождено от необходимости получения лицензии на добычу полезных ископаемых. На этот раз компания без лицензии в течение года добудет 371,1 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси.



Согласно постановлению правительства, «Амбассадор Батуми Айленд» будет добывать полезные ископаемые в дельте Чорохи, на территории административной единицы Тхилнари Хелвачаурского муниципалитета.



Освобожденный от лицензии «Амбассадор Батуми Айленд» обязан:



использовать добытые полезные ископаемые только для строительства искусственного острова;



за освобождение от лицензии на добычу полезных ископаемых в течение одного месяца в государственный бюджет Грузии должно быть уплачено 484 тысячи 43 лари.



В том же постановлении также упоминается, что на основании освобождения от лицензии Национальное агентство минеральных ресурсов должно контролировать выполнение условий использования полезных ископаемых со стороны ООО «Остров Амбассадор Батуми». При этом компания должна предоставить в ведомству информацию об объеме добытых природных ресурсов в течение двух недель после окончания периода добычи полезных ископаемых.



«Амбассадор Батуми Айленд» будет без лицензии добывать гравий еще в одном месте в дельте Чорохи — на территории села Ахалсопели в Хелвачаури. Правительство арендовало здесь компании участок площадью 15 042 квадратных метра сроком на 3 года.



Компания «Амбассадор Батуми Айленд» возведет на новом полуострове 4-5 небоскребов, вопрос остальной территории буде решаться после завершения процедуры Стратегической экологической оценки [СЭО].



Согласно заявлению «Амбассадор Батуми Айленд», Агентство по техническому и строительному надзору уже выдало разрешения на строительство двух искусственных полуостровов и одного искусственного острова в Батуми. Разрешение на строительство распространяется в общей сложности на 102 га земли на побережье Черного моря и обустройстве набережных.





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