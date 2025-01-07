

На что потратит 7 миллионов без тендера департамент туризма Аджарии?

07.01.2025 21:13





Департамент туризма и курортов Аджарии в 2025 году потратит 7,63 миллиона лари на различные услуги без проведения тендеров. Соответствующее решение было утверждено 6 января председателем департамента и согласовано с Агентством государственных закупок.



Среди основных расходов, которые будут оплачены через упрощённые закупки:



• Реклама на международных рынках (включая ТВ, онлайн-рекламу и наружные носители) — 3,5 млн лари.

• Пропаганда туризма в регионе — 800 тыс. лари.

• Участие и организация международных мероприятий, выставок и форумов — 520 тыс. лари.

• Проведение шоу, фестивалей и мероприятий для внутреннего туризма — 700 тыс. лари.

• Организация мастер-классов, тренингов и мероприятий — 450 тыс. лари.

• Изготовление рекламных видеороликов — 500 тыс. лари.

• Создание и печать информационных брошюр — 150 тыс. лари.

• Исследование платформ бронирования (Airbnb, Booking и др.) — 60 тыс. лари.



Решение о таких масштабных расходах принято на фоне продолжающихся массовых протестов, охвативших Грузию с конца 2024 года. Демонстранты требуют новых выборов после того, как парламент был сформирован с нарушением Конституции, а результаты выборов 26 октября были признаны лишь Венгрией.



Протесты усилились 28 ноября, когда Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года. С тех пор тысячи людей выходят на улицы в Тбилиси, Батуми и других городах.



На фоне протестов власти усилили давление на госслужащих. После принятия репрессивного закона о государственной службе, подписанного президентом Михаилом Кавелашвили, уволены десятки работников, критиковавших курс «Грузинской мечты». Среди уволенных — Тамар Ломадзе, сотрудница Департамента туризма Аджарии. Она заявила, что причиной расторжения её контракта стали политические мотивы.



На фоне политического кризиса и ухудшения международного имиджа страны количество туристических визитов в 2024 году снизилось на 1,127 млн по сравнению с 2023 годом. Решение о значительных расходах на рекламу и мероприятия, тем не менее, вызывает вопросы о приоритетах властей в условиях массового недовольства и экономического спада.



Растущая критика в адрес департамента туризма подчёркивает необходимость пересмотра подходов к использованию бюджетных средств в условиях продолжающегося кризиса.





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