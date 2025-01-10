

Резервы Грузии серьезно выросли к концу года, в оппозиции говорят о финансовой уловке Нацбанка

10.01.2025 15:19





К концу декабря 2024 года валютные резервы Грузии увеличились на 324 млн долларов, достигнув 4,45 млрд долларов, согласно официальной статистике Национального банка Грузии (НБГ).



На фоне политической нестабильности регулятор неоднократно вмешивался в рынок, продавая валюту для поддержки лари. В сентябре–октябре 2024 года, в предвыборный период, НБГ продал 698 млн долларов, что стало рекордным расходованием резервов в его истории. Тем не менее, уже к концу ноября резервы удалось частично восстановить – с 4,08 млрд до 4,1 млрд долларов, а затем продолжить рост в декабре.



Исполняющая обязанности главы НБГ Натия Турнава объяснила «солидный прирост» не только покупкой валюты и располагающей экономической ситуацией, но и ростом цен на золото. В марте 2024 года Нацбанк впервые включил монетарное золото в состав резервов, приобретя 7 тонн за 500 млн долларов.



«Время от времени нам приходится расходовать резервы, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса, вызванные нефундаментальными факторами. Однако при первой же возможности Национальный банк стремится восполнить международные резервы», – заявила Турнава.



Оппозиция, однако, сомневается в достоверности данных. Бывший глава НБГ, экономист Роман Гоциридзе утверждает, что рост резервов фиктивный и достигнут исключительно за счет повышения требований к резервированию валютных депозитов коммерческих банков.



По его словам, с 19 декабря норматив резервирования для банков вырос с 20% до 25%, что фактически заморозило больше средств на счетах НБГ, но не увеличило реальные резервы.



«Нацбанк оказался ниже критического порога и прибегнул к уловке, заморозив на 5% больше иностранной валюты у коммерческих банков. Но эти средства остаются обязательством НБГ перед банками, а не его реальным активом. В условиях нарастающей международной изоляции пополнить резервы до адекватного уровня становится все сложнее», – написал Гоциридзе на своей странице Facebook.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





