

Совет директоров «Georgia Capital» распространяет заявление в отношении Ираклия Гилаури

13.01.2025 13:53





Совет директоров компании «Georgia Capital PLC» распространяет заявление в отношении Ираклия Гилаури, находящемся в списке, который направлен Марко Рубио с целью наложения санкций.



Как говорится в заявлении, Совет директоров отреагировал на статью, опубликованную на прошлой неделе «Радио Свобода».



«В частности, в статье упоминалось, что члены Конгресса США направили письмо новой администрации США, в котором содержался список из 25 человек. Среди них был назван председатель Совета директоров и исполнительный директор компании «Georgia Capital» Ираклий Гилаури. В письме содержался призыв к определённым действиям в отношении лиц, включённых в этот список, в связи с недавними политическими событиями в Грузии.



Совету директоров неизвестно происхождение вышеуказанного списка. Однако Совет директоров активно работает с официальными лицами США для выяснения обстоятельств. «Georgia Capital» является публичной компанией, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже, а её основными акционерами являются институциональные инвесторы из Соединённых Штатов и Европы. Под руководством Ираклия Гилаури компания управляется в соответствии с высочайшими стандартами корпоративного управления. Мы несем ответственность перед широкой аудиторией, и политика нашей компании всегда предусматривала нейтральность в отношении политических процессов в стране.



Совет директоров полностью доверяет Ираклию Гилаури и не согласен с каким-либо предположением о том, что правительство США или любого другого государства может рассматривать возможность принятия каких-либо мер против него. Мы уверены, что после представления и рассмотрения соответствующей информации любое компетентное учреждение разделит нашу точку зрения.



«Georgia Capital» продолжает свою деятельность в соответствии с высочайшими стандартами корпоративного управления и принимает все необходимые меры для реагирования на необоснованные обвинения в адрес компании и Ираклия Гилаури», — говорится в заявлении.







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