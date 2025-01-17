

Бизнесмены обсудили текущую ситуацию в стране и ее влияние на экономику

17.01.2025 23:09





Бизнесмены, подписавшие совместное заявление платформы freebusiness.ge с требованиями о проведении новых парламентских выборов, провели сегодня встречу в отеле Sheraton Metechi Palace, чтобы обсудить текущую ситуацию в стране и её влияние на экономику. Среди их требований — освобождение задержанных участников протестных акций.



Бизнесмен и основатель фонда солидарности с пострадавшими на акциях протеста Prosperity Georgia Ника Гилаури заявил, что их цель — назначение новых парламентских выборов, а любое давление, которое ускорит этот процесс, будет полезным для страны.



По его словам, 2025 год будет сложным с точки зрения экономики, и прогнозируемый бюджет с ростом на уровне 6% выглядит нереалистичным.



«Политический кризис, в который вошла Грузия, ещё полностью не отразился на нашей экономике, но абсолютно все показатели указывают на то, что год будет непростым. Например, уже в ноябре и декабре мы видели снижение туристического потока.



Январь тоже не показывает улучшений. К этому добавляется сокращение поступлений от международных финансовых институтов и прямых инвестиций. Таким образом, возникают вопросы по поводу тех показателей, на которых правительство строит бюджет на 2025 год с прогнозом роста в 6%, что выглядит крайне нереалистично.



Возникает вопрос: как отреагирует наша экономика на этот кризис? Наша цель — новые выборы. Любое давление, которое ускорит новые выборы, пойдёт на пользу стране», — заявил Гилаури перед началом встречи.



Генеральный директор «Healthcare Group», инвестор Николоз Гамкрелидзе отметил, что политический кризис уже перерастает в экономический.



«Политический кризис уже переходит в экономический, и это становится очевидным. Страна находится на грани изоляции. Финансовая помощь от наших западных партнёров приостановлена, программа Международного валютного фонда заморожена, туризм сократился, что влияет на поступление долларов.



Самый большой страх, который может быть у населения и бизнеса, — это давление на лари и рост цен», — сказал Гамкрелидзе.



Владелец компаний Coca-Cola и McDonald's в Грузии Темур Чкония добавил:



«Изоляция снаружи уже началась, и вместо того чтобы укреплять коммуникацию или активизировать дипломатию, страна идёт в другом направлении. Мы собрались, чтобы узнать, каким будет светлое будущее нашей страны. Здесь речь идёт не только о бизнесе — мы хотим понять, какое будущее ждёт нашу страну.



Фраза "всё будет хорошо в 2030 году" нас не устраивает. Нас интересуют планы на месяцы, годы, кварталы. Относительно заявлени, что в 2030 году мы вступим в Европу, - я тоже могу сказать, что к 2050 году мы полетим на Луну, а вы сидите и ждите.



Когда говорят, что экономический рост составляет 6-7%, это результат труда тех людей, которых вы видите. Это не заслуга наших оппонентов. Напротив, благодаря нашей работе они кормят свои семьи, государство и получают зарплаты», — отметил Чкония.





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