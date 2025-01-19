

Сын олигарха Иванишвили после санкционирования отца Штатами зарегистрировал новую компанию

19.01.2025 16:44





«Радио Свобода» сообщает, что старший сын основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили — Ута Иванишвили, находясь в Японии, за 4 дня онлайн зарегистрировал в Грузии новую компанию — акционерное общество ATU Holding — после того, как Минфинансов США ввел санкции против олигарха.



Согласно документам, размещенным на сайте государственного реестра, Ута Иванишвили владеет 100% компании, а директором компании является сын сестры Бидзины Иванишвили — Каха Кобиашвили. По данным НПО Transparency International Georgia, Кобиашвили является официальным представителем офшорных компаний Иванишвили в Грузии.



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Представителем Уты Иванишвили при регистрации компании, на основании вышеуказанных документов, была Нато Хаиндрава, а доверенность Уты на нее была оформлена 30 декабря 2024 года у нотариуса Екатерины Гванцеладзе.



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Согласно документам, представленным в Публичный реестр, объем «разрешенного капитала» компании составляет 100 млн лари, размещенного капитала — 100 000 лари, а обналиченного капитала — 25 000 лари.



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Членами наблюдательного совета компании являются Арчил Мамацашвили, Ростом Чабрадзе и Бесик Деметрашвили. По данным «Радио Свобода», эти лица являются донорами «Грузинской мечты», в том числе председатель правления «Ассоциации АТУ» Мамацашвили и директор АО «Страховая компания Карту» Деметрашвили.



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Напомним, 27 декабря 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Бидзины Иванишвили на основании Исполнительного указа № 14024.





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