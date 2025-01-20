

В 2024 году доходы от туризма выросли на 7,3% по сравнению с прошлым годом

20.01.2025 20:32





В 2024 году доходы от туризма выросли на 7,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордной суммы в 4,425.4 млн долларов США. В IV квартале 2024 года доходы от туризма увеличились на 10,3%, составив 963,7 млн долларов.



В 2024 году значительно выросли доходы от туризма из следующих стран:



Израиль: рост на 128,3 млн долларов (41,6%), достигнув 436,5 млн долларов;



Азербайджан: рост на 25,8 млн долларов (18,1%), составив 168,5 млн долларов;



Иран: рост на 22,9 млн долларов (17,9%), достигнув 151,1 млн долларов;



ЕС: рост на 21,6 млн долларов (3,9%), составив 571,2 млн долларов;



Саудовская Аравия: рост на 21,4 млн долларов (21,2%), достигнув 122,1 млн долларов.





«Это значительный прирост по сравнению с прошлым годом. IV квартал 2024 года, несмотря на все вызовы, оказался очень успешным – доходы от туризма составили 963,7 млн долларов, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно текущей статистике, прогноз правительства о росте туристического сектора и доходов на 2024 год оправдался – доходы достигли 4,5 млрд долларов США», – заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.



В IV квартале 2024 года был зафиксирован значительный рост доходов от туризма из следующих стран:



Израиль: увеличение на 64,0 млн долларов (128,0%), достигнув 114,0 млн долларов;



Саудовская Аравия: рост на 2,1 млн долларов (17,7%), составив 13,9 млн долларов;



Азербайджан: рост на 1,9 млн долларов (4,8%), составив 41,3 млн долларов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





