

В Грузию будет инвестировано шесть миллиардов долларов - Кобахидзе

27.01.2025 17:40





Крупнейшая инвестиция в истории Грузии – девелоперская компания Emaar Properties/Eagle Hills вложит в Грузию 6 миллиардов долларов США. Меморандум о сотрудничестве между компанией и грузинской стороной был подписан в Абу-Даби в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.



Церемония подписания состоялась в резиденции президента Объединенных Арабских Эмиратов, на которой присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян.



С грузинской стороны документ подписали первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и председатель правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе, а со стороны компании – основатель и генеральный директор Мохаммед Али Рашед Алаббар.



Соглашение о крупнейшей инвестиции в истории Грузии предусматривает развитие двух крупных девелоперских инвестиционных проектов, над которыми Министерство экономики и устойчивого развития и правительство Автономной Республики Аджария работали в течение нескольких месяцев. Предварительное изучение и оценка проектов уже завершены.



По оценке главы правительства Грузии, инвестиция такого масштаба выведет развитие девелоперского сектора страны на качественно новый уровень.



«Сегодня мы подписали меморандум, который предусматривает беспрецедентную инвестицию в нашей стране. Это инвестиция в размере 6 миллиардов долларов США, которую осуществит в Грузии компания с уникальным опытом в инвестиционной деятельности – известная группа Emaar. Будет реализован многофункциональный девелоперский проект, будет развита многофункциональная инфраструктура в двух направлениях – в Тбилиси и в Батуми, в Гонио. Все это существенно поспособствует экономическому развитию нашей страны, ускорит темпы экономического роста, создаст новые рабочие места и привлечет еще больше инвесторов в Грузию. Хочу поблагодарить наших партнеров, друзей, власти Объединенных Арабских Эмиратов и группу Emaar, её руководителя господина Алаббара и всех за сотрудничество и сегодняшнее соглашение, которое будет иметь особое значение для экономического развития нашей страны», – заявил премьер-министр.





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