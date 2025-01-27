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Кобахидзе встретился с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group
27.01.2025 19:05
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с исполнительным директором и управляющим директором Abu Dhabi Ports Group, капитаном Мохаммедом Джумой Аль Шамиси.
На встрече обсуждалась важность развития транспортно-логистического маршрута «Среднего коридора» и в этом плане значение проекта «Тбилисского сухого порта», который осуществляется при инвестициях Abu Dhabi Ports Group.
«Тбилисский сухой порт» — это современный логистический центр — расширение портов Батуми и Поти, обслуживающий их, соединяющий порты и логистические объекты. Было отмечено, что порт начнет работу в 2025 году и свяжет производственные центры Западной Азии с потребительскими рынками Восточной Европы через «Средний коридор», используя сеть как морских, так и сухих портов в Грузии, Турции, Азербайджане, Армении и Казахстане. Сухой порт расположен в 6 км от Тбилисского международного аэропорта на площади 283 000 кв.м.
Abu Dhabi Ports Group является владельцем 60% акций «Тбилисского сухого порта» и основным партнером, управляющим новым логистическим центром. На данном этапе компания инвестировала в проект «Тбилисский сухой порт» 16 миллионов долларов, сумма будет увеличиваться по мере развития проекта.
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