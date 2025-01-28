

Бюджет Тбилиси на 2025 год увеличивается на 209 684,9 тыс. лари

28.01.2025 18:33





Бюджет Тбилиси на 2025 год увеличивается на 209 684,9 тысячи лари. Этот вопрос обсуждается на сегодняшнем заседании столичного Сакребуло. Как заявил председатель Тбилисского сакребуло Георгий Ткемаладзе, бюджет города достиг исторической отметки в 2 192 862,9 тысячи лари.



По словам председателя городского совета Тбилиси, увеличение бюджета создаст важные возможности для города, и эти средства будут направлены на реализацию различных приоритетных проектов.



«Бюджет Тбилиси достиг исторической отметки. В результате корректировки основного финансового документа столицы он увеличился на 209 миллионов лари и составил 2 192 862,9 тысячи лари. Это очень важное решение, которое откроет новые возможности для города. Средства будут распределены на основные приоритеты, уже прописанные в финансовом документе. Планируется реализация различных инфраструктурных проектов. Кроме того, средства будут направлены на транспортную реформу, улучшение экологической ситуации, здравоохранение и социальные направления, а также обустройство спортивной инфраструктуры. Считаю, что 2025 год станет важным для Тбилиси в этом отношении», – заявил Георгий Ткемаладзе.



По словам председателя Тбилисского сакребуло, на сегодняшнем заседании также будут рассмотрены вопросы легализации недвижимости, что является крайне важным для тех граждан, которые десятилетиями ожидают легализации жилых площадей.



«Мы всегда стремимся принимать решения, которые, с одной стороны, привлекают инвестиции, а с другой – способствуют правильному развитию города», – заявил Георгий Ткемаладзе.





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