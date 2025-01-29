

Жена Иванишвили зарегистрировала еще одну компанию

29.01.2025 15:02





По словам основателя Центра гражданского участия Ираклия Абесадзе, 27 января Екатерина Хведелидзе, жена олигарха Бидзины Иванишвили, учредила еще одно акционерное общество – «GCF Georgia».



«GCF является фондом соинвестирования, соответственно, все проекты, конечная материнская компания которых зарегистрирована в офшорной зоне на Каймановых островах, вероятно, будут собраны здесь.



Это шестое акционерное общество (включая те, которые годами практически бездействовали), уставной капитал которого в последний период был определен в размере 100 млн лари. В настоящее время их общий инвестированный капитал составляет 31 млн лари», — заявил Абесадзе.



Напомним, ранее СМИ выяснили, что накануне Нового года старший сын Бидзины Иванишвили Ута, находясь в Японии, посредством видеосвязи зарегистрировал в Грузии новую компанию – акционерное общество ATU Holding. Это произошло сразу после того, как Минфин США ввел санкции против олигарха.





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