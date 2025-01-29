|
|
|
TIG: Семья Иванишвили уже зарегистрировала в Грузии 8 новых акционерных обществ
29.01.2025 16:48
По информации «Международной прозрачности - Грузия», на сегодняшний день семья Бидзины Иванишвили зарегистрировала в Грузии 8 новых акционерных обществ. Они перенесли 12 компаний из офшоров в грузинские компании, таким образом «очистив» 4 офшорные компании.
По их данным, уставной капитал переоформленных компаний составляет 163,187,800 лари.
«После финансовых санкций США в декабре 2024 года, Бидзина Иванишвили начал переносить офшорные активы в Грузию. На сегодняшний день семья Иванишвили зарегистрировала в Грузии 8 новых акционерных обществ. Они перенесли 12 компаний из офшорных компаний в грузинские компании, таким образом «очистив» 4 офшорные компании.
В последние дни этот процесс переоформления особенно активизировался. Предположительно, к концу этого процесса семья Иванишвили полностью переоформит их из офшоров в грузинские компании. Переоформленные компании имеют значительный уставной капитал. На сегодняшний день их размещенный капитал составляет 163,187,800 лари.
С высокой вероятностью, при переоформлении компаний семья Иванишвили пользуется налоговыми льготами, установленными т.н. «Законом об офшорах», принятым весной 2024 года. «Международная прозрачность – Грузия» продолжает наблюдать за компаниями Бидзины Иванишвили, за тем, как он пытается защититься от санкций», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна