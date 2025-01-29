

TIG: Семья Иванишвили уже зарегистрировала в Грузии 8 новых акционерных обществ

29.01.2025 16:48





По информации «Международной прозрачности - Грузия», на сегодняшний день семья Бидзины Иванишвили зарегистрировала в Грузии 8 новых акционерных обществ. Они перенесли 12 компаний из офшоров в грузинские компании, таким образом «очистив» 4 офшорные компании.



По их данным, уставной капитал переоформленных компаний составляет 163,187,800 лари.



«После финансовых санкций США в декабре 2024 года, Бидзина Иванишвили начал переносить офшорные активы в Грузию. На сегодняшний день семья Иванишвили зарегистрировала в Грузии 8 новых акционерных обществ. Они перенесли 12 компаний из офшорных компаний в грузинские компании, таким образом «очистив» 4 офшорные компании.



В последние дни этот процесс переоформления особенно активизировался. Предположительно, к концу этого процесса семья Иванишвили полностью переоформит их из офшоров в грузинские компании. Переоформленные компании имеют значительный уставной капитал. На сегодняшний день их размещенный капитал составляет 163,187,800 лари.



С высокой вероятностью, при переоформлении компаний семья Иванишвили пользуется налоговыми льготами, установленными т.н. «Законом об офшорах», принятым весной 2024 года. «Международная прозрачность – Грузия» продолжает наблюдать за компаниями Бидзины Иванишвили, за тем, как он пытается защититься от санкций», - говорится в информации.





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