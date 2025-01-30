

Олигарх Иванишвили активно перестраивает структуру своих активов после санкций

30.01.2025 11:57





Бидзина Иванишвили и его семья активно перестраивают структуру активов после санкций, введенных Минфином США и возможного введения финансовых санкций Великобританией.



Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили перевел из офшоров в Грузию активы стоимостью более 163,1 млн лари (56,6 млн долларов), говорится.



По данным СМИ, за три недели с начала года он, его жена Екатерина Хведелидзе и старший сын Ута Иванишвили зарегистрировали четыре новые компании: АО «Ату Холдинг», АО «Терра», АО «Лусол» и АО «GCF Georgia». Этим фирмам передают права на грузинские активы, ранее контролируемые через офшоры.



К 29 января 2025 года Иванишвили и его сын полностью вывели компании из четырех офшорных структур:

- Visalia Enterprises Limited (Белиз);

- Gilmar Holding Limited (Белиз);

- Fresno Management Limited (Белиз);

- Limestone Finance International SA (Панама).



Ключевые сделки и передача активов:

- 31 декабря 2024 года: Ута Иванишвили зарегистрировал АО «Ату Холдинг».

- 22 января 2025 года: через «Ату Холдинг» Иванишвили передал сыну компанию «Финсервис XXI», владеющую частью его бизнес-центра в Тбилиси.

- 28 января 2025 года: «Ату Холдинг» получил три компании от офшорной структуры Fresno Management Limited.

- 17 января 2025 года: АО «Терра» получило семь компаний от офшорной Limestone Finance International SA.

- 20 января 2025 года: Екатерина Хведелидзе реорганизовала четыре компании в акционерные общества, включая Galerea Tbilisi и GeoArgo.

- 28 января 2025 года: Ута Иванишвили получил полный контроль над Georgian Holding (32 млн лари уставного капитала), ранее принадлежавшей офшорной Gilmar Holding Limited.



В TI считают, что при выводе активов семья Иванишвили пользовалась выгодами т.н. «офшорного закона» — это поправки к Налоговому кодексу Грузии, принятые весной 2024 года. Они предоставляют налоговую амнистию при переводе активов из офшоров в Грузию. Когда принимался закон "об офшорах", уже тогда оппозиция говорила, что это делается в интересах семьи Иванишвили на случай возможных санкций.



Минфин США объявил о санкциях против Бидзины Иванишвили 27 декабря 2024 года Самый богатый человек Грузии попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Физическим и юридическим лицам США запретили вести дела с Иванишвили, его активы в Штатах заморозили. Cанкции не запрещают сделки с компаниями Иванишвили, однако под под ограничения попали транзакции, связанные с судом против швейцарского банка Credit Suisse.



О введении аналогичных мер думают в Великобритании. Соответствующее предложение поступило в палату общин 13 января. В TI указывали, что в случае введения эти санкции ударят по всей бизнес-империи Иванишвили. Значительная часть его активов зарегистрирована в британской юрисдикции – на Виргинских и Каймановых островах.



В TI-Georgia подсчитали, что санкции могут коснутся более 95 грузинских компаний, принадлежащих семье Иванишвили, и ведущих в офшоры. В их числе банк «Карту», одноименный фонд, торгово-развлекательный центр Galleria Tbilisi, комплекс Axis Towers, «Фонд развития туризма Грузии», которому принадлежат гостиницы в Тбилиси, Шекветили и Абастумани и других городах, свободная индустриальная зона Поти, а также компания «Аква Спейс», которая управляет резиденциями семьи Иванишвили в Москве.



Источник: Новости - Грузия

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