

Трамп пригрозил странам БРИКС введением 100-процентных пошлин

31.01.2025 13:14





Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением 100-процентных пошлин, если они откажутся от доллара США как международного платежного средства.



«Идее о том, что страны БРИКС попытаются отказаться от доллара, в то время как мы стоим в стороне и наблюдаем, пришел конец. Мы потребуем от этих стран дать обязательство, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не заменят другой валютой доллар США, в противном случае, им будут угрожать тарифы в 100% и должны будут распрощаться с возможностью продавать на замечательном американском рынке», - написал Трамп на онлайн платформе Truth Social.



По его словам, нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и что любой стране, которая попытается это сделать, придется попрощаться с Америкой.



Для справки, изначально в группу БРИКС входили пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В начале 2024 года к ним присоединились Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал доминирование американской валюты и заявлял о намерении создать в рамках БРИКС независимую платежную и расчетную систему.





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