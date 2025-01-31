|
|
|
Трамп пригрозил странам БРИКС введением 100-процентных пошлин
31.01.2025 13:14
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением 100-процентных пошлин, если они откажутся от доллара США как международного платежного средства.
«Идее о том, что страны БРИКС попытаются отказаться от доллара, в то время как мы стоим в стороне и наблюдаем, пришел конец. Мы потребуем от этих стран дать обязательство, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не заменят другой валютой доллар США, в противном случае, им будут угрожать тарифы в 100% и должны будут распрощаться с возможностью продавать на замечательном американском рынке», - написал Трамп на онлайн платформе Truth Social.
По его словам, нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и что любой стране, которая попытается это сделать, придется попрощаться с Америкой.
Для справки, изначально в группу БРИКС входили пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В начале 2024 года к ним присоединились Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал доминирование американской валюты и заявлял о намерении создать в рамках БРИКС независимую платежную и расчетную систему.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна